Adıyaman Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Av. Sn.Abdurrahman Tutdere hakkında sosyal medyada ısrarla ve kasıtlı olarak bazı kalemşörler tarafından yayılan “AKP’ye geçecek” söylemi; sadece bir iftira değil, aynı zamanda siyasi ahlaka aykırı, maksatlı bir karalama kampanyasıdır.

Yıllardır birlikte alanda mücadele ettiğim, birlikte aday olduğum Sn. Tutdere’nin yüreğinin Cumhuriyet Halk Partisi için nasıl attığını en iyi bilenlerden biriyim. O’nun emekçiden, halktan, adaletten yana duruşundan bir an bile şüphe duymadım; şimdi de duymuyorum.

Göreve geldiği ilk günden bu yana halkçı, şeffaf ve sosyal belediyeciliğin güzel örneklerini hayata geçirmeye çalışan bir insana bu yakıştırmalar yakışmaz, kabul edilemez.

Yakın zamanda bir araya geldik. Ama bu mesnetsiz iddiaları kendisine sormayı bile doğru bulmadım. Çünkü bu iddiayı sormak, onun siyasi emeğine ve onurlu duruşuna hakaret olurdu.

Bu nasıl bir algı operasyonudur?

Kimsenin kendi içinden gelen, emeğiyle yükselen bir CHP’liyi bu şekilde hedef alma hakkı yoktur!

Şunu açıkça söylemek isterim:

Her CHP’li çok iyi bilir ki, gideceğin yer seni sen yapmaz.

Oraya gittiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Sana güvenen milyonların gözünde, artık "o eski sen" olamazsın.

Çünkü omuz omuza yürüdüğün yoldaşların artık seninle değildir.

Evet, başka partilere geçen örnekler var. Ama biz örnekleri değil, ilkeleri, sadakati konuşuruz.

Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleriyle büyür, sadakatiyle iktidara yürür.

Sn. Tutdere’ye yönelik bu iftiralar; yalnızca bir kişiyi değil, halkın iradesini, CHP’nin belediyecilik anlayışını ve örgütsel birlikteliğini hedef alıyor.

Bu yüzden sessiz kalamazdım.

Çünkü susmak, bu saldırıyı kabullenmek olurdu.

Biz birlikte yürüdük, birlikte kazandık, birlikte başaracağız.

CHP’li duruş pazarlıkla değişmez, dedikoduyla sarsılmaz!...

#YolArkadaşlığı

#CHP

#Adıyaman

#AbdurrahmanTutdere