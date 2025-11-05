Elbette terörsüz bir Türkiye istiyoruz.

Çünkü biz bu coğrafyada birlikte yaşayan, birlikte acı çeken ve birlikte umut eden gökkuşağının renkleriyiz.

Kürt sorunu, Alevi meselesi, farklı inanç ve etnik kimliklerin bir arada, eşit yurttaşlık temelinde yaşaması; gerçek demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Bu topraklarda çok can yandı, çok gözyaşı döküldü…

Siyaset kurumu bazen çözüm yerine ayrışmayı körükledi, bazen acıları görmezden geldi.

Ama biz, her zaman barıştan, sevgiden ve hoşgörüden yana olduk.

Her zaman "birlikte iyileşebiliriz" dedik.

Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkında açık bir karar vermiştir.

Türkiye'nin itirazı reddedilmiş, hak ihlali tescillenmiş ve tahliye kararı kesinleşmiştir.

Bu durumda, Anayasaya ve uluslararası hukuka göre Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması bir zorunluluktur.

Adalet, yalnızca belli dönemlerde ya da belli kişiler için değil, herkes için geçerli olmalı.

Hukukun üstünlüğü, keyfiliğin değil, halk iradesinin teminatıdır.

Unutulmamalıdır ki: Adalet bir gün herkese lazım olur.

Biz, farklılıklarımızla zenginleşen, kimseyi ötekileştirmeyen,barış içinde bir Türkiye istiyoruz.

Eşit yurttaşlık, hak ve özgürlüklerle yoğrulmuş bir gelecek mümkün.

Yeter ki cesaretle, dürüstlükle, vicdanla demokrasiyi savunalım. Sorunlarını bitirmiş bir ülke olmayı kim istemez ki?...