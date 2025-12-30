İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik dün gerçekleştirilen operasyon sonrası sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 16 şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımların dezenformasyon üretmeye yönelik olduğunu belirtti.

Bu tür provokatif içeriklere karşı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Güvenlik Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almaları çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumsal huzurun korunması amacıyla dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PERRE