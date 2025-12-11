Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir haftalık Trabzon programında yaptığı açıklamalarda partisinin ve kendi siyaset vizyonunu anlattı. Beşikdüzü, Şalpazarı, Vakfıkebir, Of, Sürmene, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Arsin, Çarşıbaşı, Yomra, Ortahisar, Akçaabat, Düzköy ve Maçka ilçelerinde halkla buluşan Ağıralioğlu, parti binalarının açılışını gerçekleştirdi ve basın toplantılarında gündem açıklamaları yaptı.

Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen 'Sürecin sonunda Sinan Oğan gibi olur musunuz?' sorusuna net yanıt vererek, 'Sinan Oğan gibi olmayacağım! Sinan Bey'den rica edeceğim; gezilere beraber gidelim. Bu sorulara artık kendi cevap versin. Sonu benim gibi olmayacak desin' ifadelerini kullandı.

Partisinin Türk Milleti'nin A planı olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin kimsenin yedeği veya B planı olmadığını ifade ederek, 'Anahtar Parti, milletin lehine olan her şeyin yanında, aleyhine olan her şeye karşı durabilme iradesine sahiptir' dedi.

Siyaseti mesleği olarak görmediğini belirten Ağıralioğlu, 'Siyaset benim mesleğim değil, siyaset benim memleket borcumdur. Millet sözümüzü severse, hizmetlerimizi görürlerse bu işi yaparız' ifadelerini kullandı.

Trabzon ve Karadeniz'in önemine de dikkat çeken Ağıralioğlu, şehrin kimliğinin ve kültürel hafızasının korunması gerektiğini vurguladı. 'Türk milletinin iki gücü vardır; insanı ve zamanı. Zamanı doğru yönetecek, insanı koruyacaksınız' ifadelerine yer verdi.

Ağıralioğlu, konuşmalarında Cumhurbaşkanlığı ve siyasi sorumluluk vizyonunu da dile getirerek, bölenleri birleştirmeye, kırılanları toparlamaya ve Türkiye'nin tüm kesimlerine hizmet etmeye talip olduklarını kaydetti.

