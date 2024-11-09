Tütün üretiminin fakir halkın geçim kaynağı olduğunu belirten Ağbaba, getirilen yasak ve düzenlemelerle yerli üreticilerin zor durumda kaldığını vurguladı.

Ağbaba, tütün üretiminde uygulanan kota, yüksek para cezaları ve hapis cezası gibi yaptırımlara değinerek şunları söyledi:

“Bu tütün meselesi Adıyaman’ın, Malatya’nın, fakirin, fukaranın ekmek parası. Ancak maalesef yabancı tütün firmaları daha fazla kazansın diye tütün üretimine kota getirildi. Bu da yetmedi, yüksek para cezaları getirildi; hatta hapis cezası bile getirildi. Üstelik banderol zorunluluğu ve tütünde paketleme şartı gibi düzenlemelerle doğal tütün satışı engellenerek, bölgenin damak tadı değiştirilmeye çalışılıyor. Tütün üreticisinin geleceği bu düzenlemelerle adeta yok ediliyor.”

"Yabancı Tütünle Türk Tütünü Arasında Fark Büyük"

Ağbaba, Türk tütününün kalitesine vurgu yaparak, tütün oranlarının değiştirilmesine yönelik düzenlemelerin yerli tütüne zarar verdiğini söyledi:

“Tütünlerde yüzde otuz Türk tütünü zorunluluğu getiriyorsunuz; fakat bu düzenleme bizim tütünümüzü adeta ezip geçiyor. Bizim tütünümüzün kalitesi, yabancı tütünle kıyaslanamayacak derecede yüksek. Ancak, yabancı tütün firmalarıyla yapılan düzenlemeler yerli üreticiyi zor durumda bırakıyor.”

"Tütün Üreticisinin Ölüm Fermanı İmzalanıyor"

Veli Ağbaba, mevcut tütün düzenlemelerinin yerli tütün üreticisi için “ölüm fermanı” anlamına geldiğini belirtti. Yabancı tütün firmalarının piyasa hâkimiyeti ve getirilen yaptırımların, Adıyaman ve Malatya gibi şehirlerdeki tütün üreticilerini ekonomik olarak daha da zora soktuğunu ifade eden Ağbaba, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

Kaynak : PHA