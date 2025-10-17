Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Park AVM'de 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında açılan bilgilendirme standını ziyaret etti.

Vali Osman Varol, stantta görevli personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı. Toplumun her kesiminde bilinç ve duyarlılığın artırılması gerektiğini belirten Vali Varol, devletin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki kararlılığını da yineledi.

Vali Osman Varol, 'Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yapılan bir saldırıdır. Bu konuda kurumlarımızla birlikte topyekûn bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hassas konuda farkındalık sahibi olması büyük önem taşımaktadır' dedi.

Ziyaretinin ardından Park AVM'deki esnafla da bir araya gelen Vali Osman Varol, alışveriş hareketliliği ve işlerin durumu hakkında sohbet etti. Toplumun temel direği olan esnafın alın teriyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Vali Varol, 'Alın teri ve emeğiyle ülkemizin ve ilimizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar d

Kaynak : PERRE