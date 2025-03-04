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Adıyaman Platformu, Vali Osman Varol’a 'Gençliğin Korunması' için rapor sundu

Adıyaman Platformu, Vali Osman Varol’a 'Gençliğin Korunması' için rapor sundu

Esnaflara teşekkür eden ziyarette Vali Varol, “Bizleri bağrına basan, emekleriyle ilimize güç katan, gönlü geniş esnafımıza teşekkür ediyor bereketli kazançlar diliyoruz”dedi.

Ziyarette Vali Varol , Tarihi Tuz Hanı çevresindeki Oturakçı Pazarı esnafını ziyaret ederek, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Osman Varol ve beraberinde Adıyaman İl Ticaret Müdürü Ömer Uslu, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay ile birlikte esnafları ziyaret etti.

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