Vali Osman Varol ve beraberinde Adıyaman İl Ticaret Müdürü Ömer Uslu, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ziya Duranay ile birlikte esnafları ziyaret etti.
Ziyarette Vali Varol, Tarihi Tuz Hanı çevresindeki Oturakçı Pazarı esnafını ziyaret ederek, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.
Esnafların hareketliliği hakkında bilgi alan Vali Varol, hayırlı işler dinledi.
Esnaflara teşekkür eden ziyarette Vali Varol, “Bizleri bağrına basan, emekleriyle ilimize güç katan, gönlü geniş esnafımıza teşekkür ediyor bereketli kazançlar diliyoruz”dedi.
Kaynak : PHA
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