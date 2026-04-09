Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen güvenli sürüş eğitim seminerine katıldı.

Düzenlenen seminerde trafik kurallarına uyumun önemi, sürücü hatalarından kaynaklanan kazaların önlenmesi, motosiklet ve araç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ile güvenli sürüş teknikleri ele alınırken, motosiklet endüstrisi derneği (MOTED) başkanı Başarı Erbaş tarafından verilen eğitim seminerinde katılımcıların trafik bilincinin artırılması hedeflenirken, can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Seminerin ardından Vali Osman Varol tarafından motosiklet endüstrisi derneği (MOTED) başkanı Başarı Erbaş'a plaket taktim edilmesinin ardından emniyet mensuplarıyla fotoğraf çekimiyle seminer sona erdi.