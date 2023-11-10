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Ziyaret programı kapsamında Sincik Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Osman Varol, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar, vatandaşlara sunulan kamu hizmetleri, devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili ilçe Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu'ndan bilgiler aldı.

Daha sonra Sincik Belediyesini ziyaret eden Vali Osman Varol, Belediyenin deprem sonrası ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar ile ihtiyaç ve talepler hakkında Belediye Başkanı Mehmet Korkut'tan bilgi aldı.

Vali Osman Varol, Sincik Belediyesini ziyaretinin ardından beraberinde Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Korkut ile birlikte TOKİ tarafından Sincik ilçe merkezinde yapımına başlanan 322 adet ve 230 adet köy afet konutunun yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunarak devam eden inşaat çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Vali Osman Varol, "Sincik ilçemizde deprem konutlarımız bir bir yükseliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ tarafından Sincik ilçe merkezimizde yapımına başlanan 322 adet ve bağlı köylerde yapımı devam 230 köy afet konutunun yapıldığı alanları inceleyerek devam eden çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldık. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturmak için durmadan yorulmadan gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"dedi.

Vali Osman Varol, Sincik ilçesindeki programları kapsamında, 1993 yılında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Mahmut Tuncer'in ailesini ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çocukları da unutmayan Vali Varol, temasları sırasında etrafını saran çocuklarla sohbet ederek, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.



Kaynak : PHA