Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve belediye başkan yardımcılarını makamında kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmede, merkez ilçe ve Kahta ilçesinde devam eden alt ve üstyapı çalışmaları, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ile kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek projeler ele alındı.

Toplantıda, hemşehrilerin günlük yaşamını kolaylaştıracak, şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sunacak çalışmaların ortak akıl ve kararlılık anlayışıyla sürdürülmesi yönünde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Osman Varol, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Adıyaman'ın kalkınmasına katkı sunacak projelerin uyum içinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE