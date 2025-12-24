Adıyaman Besni İlçesi Çakırhüyük Belediye Başkanı Miktat Çetin, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çetin, Regaip Kandili'nin rahmet, mağfiret ve ilahî lütuf kapılarının aralandığı müstesna gecelerden biri olduğunu ifade etti.

Bu anlamlı gecenin bireysel ve toplumsal muhasebe için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Çetin, Regaip Kandili'nin manevi ikliminin, insanları iyiliğe, merhamete ve adalete yönlendirdiğini kaydetti.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşlar, zulüm ve insani dramların derinleştiğine dikkat çeken Başkan Çetin, Regaip Kandili'nin iyiliği çoğaltmaya, merhameti güçlendirmeye ve adalet duygusunu diri tutmaya çağrı niteliği taşıdığını vurguladı.

Çakırhüyük Belediyesi olarak birlik, beraberlik ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çetin, insanı merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Miktat Çetin, mesajının sonunda Regaip Kandili'nin milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, gönüllerin arınmasına, kalplerin merhametle dolmasına ve insanlığa yeniden nefes aldıracak bir uyanışa vesile olmasını diledi.

Kaynak : PERRE