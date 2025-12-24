Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen üçüncü toplantıyla birlikte milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret rakamı belli oldu. 22 bin 104 TL olan asgari ücret 2026 yılı itibariyle yüzde 27 zamlanarak 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan zam sonrası pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi değerli kağıt olarak nitelendirilen belgelere 2026'da yüzde 19 zam geldi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtlara ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Buna göre tebliği kapsamında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları gibi değerli kağıtlar olarak nitelendirilen bir çok resmi evraklara yüzde 19,01 zam geldi.

Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edilirken noter kağıdı ve beyanname bedeli bin 49 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli bin 351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu.

Kimlik Kartı Ücreti 220 TL

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 440 lira ödenecek.

Aile Cüzdanı, Sürücü Belgeleri ve Motorlu Araç Tescil Belgesi

Aile cüzdanı bedeli bin 202 lira olurken sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) bin 690 lira, motorlu araç tescil belgesi bin 511 lira, iş makinesi tescil belgesi bin 261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 964 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak : PERRE