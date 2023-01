Kırsal kesimin genel durumu ile ihtiyaç ve sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Adıyaman’ın bütün köylerine ziyaretler gerçekleştiren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kendisini sıcak bir atmosferde karşılayan vatandaşlarla köyün ihtiyaç ve taleplerini sinleyerek istişarede bulundu.

Köy gezilerinde Vali Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde sıcak bir şekilde karşılanan Vali Çuhadar, köy muhtarları ve vatandaşlardan köyün genel durumu, ihtiyaç ve talepler hakkında bilgiler alarak iletilen sorunları not alıp bu talepleri aciliyet sırasına göre çözeceklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezinin destek ve öncülüğünde Bağdere Köyünde kadınlara yönelik açılan Halk Eğitim Kursunu da ziyaret eden Vali Çuhadar, burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini inceleyip yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı.

Sohbet havasında geçen ziyaretlerde devletin imkânlarını ve kaynaklarını ilimizin her köşesinde hizmet olarak vatandaşlarımıza hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Bizler köylerimizi daha yaşanılır hale getirmenin çabası ve gayreti içindeyiz. İhtiyaç ve talepleri yerinde tespit etmek amacıyla köylerimizi seri bir şekilde geziyoruz, gezdiğimiz yerlerde artık köylerimizin ana problemlerinin çözüldüğünü görüyoruz. Tabi ihtiyaçlar bitmiyor. Talepler ve dönemin getirdiği yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları da İl Özel İdaresi ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yatırım programına alarak gidermeye çalışıyoruz. Yine devletimizin bizlere sağladığı kaynaklarla köylerimizi ekonomik ve sosyal anlamda desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla ekonomik getirisi yüksek tarım ürünlerinden meyveciliği geliştirme projelerimizle köylerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gönlümüz her zaman vatandaşlarımızdan yanadır. Adıyaman, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve huzurun, hoşgörü ile yoğrulduğu kadim bir şehrimiz. İlimiz genelinde huzur, güven ve istikrar ortamının daha da güçlendirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve refah düzeylerini yükseltmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu kamu yatırım ve hizmetlerini en hızlı şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız İnşallah bu ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştu.