Ülkemizin kanayan sorunlarından biri de hiç şüphesiz iş kazalarıdır.

Türkiye, iş kazalarında ne yazık ki dünya sıralamalarında en üstlerde yer alıyor. Her yıl binlerce emekçi, iş kazalarında hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Üstelik bu kazaların çoğu “kaza” değil, göz göre göre gelen ihmaller zinciri!

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde bulunan parfüm dolum tesisinde yaşanan faciada altı kişi canından olmuştu. Dilerim bu acılar son bulsun.

Peki neden Türkiye’de bu kadar çok iş kazası oluyor, Almanya gibi ülkelerde neden bu kadar az?

1. Denetim Yetersizliği:

Türkiye’de iş yerleri yeterince sıkı denetlenmiyor. Denetimler ya hiç yapılmıyor ya da göstermelik yapılıyor. Almanya’da ise iş sağlığı ve güvenliği denetimleri çok sıkı; işletmeler kurallara uymadığında ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

2. Eğitim Eksikliği:

Çoğu işçi, işe başlamadan yeterli iş güvenliği eğitimi almıyor. Kask, baret, koruyucu ekipman çoğu zaman kağıt üzerinde kalıyor. Almanya’da ise işçiler her yıl düzenli olarak eğitimlerden geçiyor.

3. Kural Var, Uygulama Yok:

Türkiye’de iş güvenliği yasaları aslında mevcut. Ancak kâğıt üstünde kalan bu kuralların sahada karşılığı yok. Almanya’da yasa varsa, mutlaka uygulanıyor.

4. Sendikasızlaştırma:

Sendikalı işçi oranı çok düşük. İşçiler haklarını savunamıyor, iş güvenliği talep edemiyor. Almanya’da işçi sendikaları güçlü ve işveren üzerinde denge kuruyor.

5. "Ucuz iş gücü" anlayışı:

"Ne kadar az maliyetle, o kadar kâr" zihniyeti Türkiye’de birçok sektöre hâkim. İş güvenliği masraf olarak görülüyor. Almanya’da ise insan hayatı her şeyin önünde gelir.

6. Yaptırım Yok:

Kaza olduğunda ne işverene ciddi ceza veriliyor, ne sorumlular yargılanıyor. Oysa Almanya’da ölümlü iş kazalarında yöneticiler hapis cezası alabiliyor.

Ülkemizde alın terinin pek de bir kıymeti yok, can pahasına çalışılıyor.

Her sabah evinden çıkan bir işçinin akşam sağ salim dönmesi şansa kalmamalı.

“Vah ki ne vah!” dememek için artık iş güvenliği, lüks değil zorunluluk olmalı.

Çünkü her kaybedilen can, sadece bir istatistik değil, bir baba, bir evlat, bir hayat…

Ve unutmayalım: Kaza değil, ihmal öldürür!

#İşCinayetleri

#İşGüvenliği

#EmekçininYanındayız