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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36 sıralarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman ve çevre illerde de korku ve paniğe neden olurken, depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesaplarından verileri paylaştı.

4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliğini AFAD 7 km olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 5 km olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

"Artçı mı, farklı bir fay hattı mı?"

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"2020'de hatırlarsanız Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Ondan sonraki bölümde Pütürge'ye doğru bir gerilim olduğunu söylemiştik. Çünkü depremin bir ucu oraya kadar gelmişti. Bu büyük ihtimalle 2020 depreminin artçısı olabilir. Burada özellikle Malatya çevresinde hem 2023 depreminin hem de 2020 depreminin artçılarını görüyoruz. Bu sanıyorum ki, 2020 depremi sonrası artçılardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Fakat 4,5 büyüklüğünde bir deprem elbette insanların çok rahat hissedeceği, korkup kaygı duyabileceği depremlerden bir tanesi. Hatta hasarlı binalarda tehlike yaratabilir. Çünkü yıkım olabilir. Çok yanlarına girmemek, bu durumlarda evin içine girmemek gerekir."

Bu tür depremlerin devam edeceğine dikkat çeken Ersoy, "Baştan onu söylemek doğru olur. Çünkü çok büyük iki tane deprem yaşanmıştı. Biri 2020'de biri 2023'de çifte deprem. Bu artçılar yaşanacak. Bölgenin rutini içerisinde düşünmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA