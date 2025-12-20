İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak' suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Soruşturmada itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Saran, soruşturma kapsamında çağrıldığını öğrenmesinin ardından gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a döndü. Saran, havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar ve bazı kulüp yöneticileri tarafından karşılandı.

İfadeye çağrılmasının ardından açıklama yapan Sadettin Saran, 'Hiçbir şeyden çekinmiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sadettin Saran'ın evinde dün akşam saatlerinde arama yapıldığı, bu sırada yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE