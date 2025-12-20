Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yürütülen 'Hak Arama Kurtarma Umut Timinin Kapsamının Genişletilmesi Projesi'nin kapanış programına katıldı. Programda, afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir toplum oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Programda değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Umut Timi'nin sahada üstlendiği rolün büyük önem taşıdığını belirterek, 'Afet ve kriz anlarında hayat kurtarmayı, dayanışmayı ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan bu kıymetli proje; gönüllülük ruhu, eğitim ve koordinasyonla nasıl güçlü bir etki oluşturulabileceğini bir kez daha gösterdi. Emek veren tüm paydaşlara, sahada görev almaya hazır Umut Timi gönüllülerine teşekkür ediyor; daha dirençli, daha hazırlıklı bir toplum için atılan bu adımların artarak devam etmesini temenni ediyorum' dedi.

Kapanış programı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

