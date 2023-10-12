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Kahta BİLSEM’e yeni başlayan öğrenciler aldıkları 40 saatlik uyum programı sonrası sertifikalarına kavuştu.

Kahta BİLSEM Müdürü Murat Aslan, programın açılış konuşmasında,

"Öğrencilerimiz bugün uyum sertifikalarını alarak BİLSEM ailesine katıldılar, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Özel yetenekli öğrencilerimizin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla proje tabanlı, gezi gözleme dayalı, konferans ve panel gibi programlarla öğrencilerimize faydalı olmayaçalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim görmeye yeni başlayacak olan öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Öğrencilerimiz BİLSEM’e sınavla geliyorlar. 2. 3. ve 4. Sınıftaki öğrencilerimiz için her yıl yapılan sınavlarda buraya girmeye hak kazanan öğrencilerimiz gelip burada atölyelerde çeşitli etkinliklere katılıyorlar. Öğrencilerimize BİLSEM’de uyum, destek, bireysel yeteneklerini fark etme, özel yeteneklerini geliştirme ve proje üretimi gibi programlarda eğitim verilecek. Öğrencilerimiz burada gerek zihinsel gerek ise de müzik resim gibi görsel alanlarda da özel yeteneklerini keşfetmeleri bakımından önemli.” İfadeleri kullandı.

Programın son bölümünde Bilsem Uyum Programını tamamlayan öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. Kahta BİLSEM’de düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mehmet Turan, Okul Müdürü Murat Aslan, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak : PHA