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Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerini ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gayretli ve fedakâr çalışmalarından ötürü personelini tebrik edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Kılınç: “ Park Bahçeler Müdürlüğü personellerimizle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdik. İlimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm ekiplerimiz canla başla çalışmaya devam ediyor. Şehrimiz adına yapmış oldukları hizmetlerinden ve gayretlerinden ötürü hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ” şeklinde sözlerini dile getirdi.



Kaynak : PHA