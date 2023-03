Afetin ilk gününden itibaren devam eden çalışmaların devamında ise Ramazan ayında kurulan çadırda iftar ve sahur yemekleri depremzedelere ulaştırılıyor. Çocuklar ise her gün düzenlenen etkinliklerle depremin acılarını unutmaya çalışıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Adıyaman’da depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tavlı, “Ünye’de kurduğumuz gönül sofrasını Adıyaman’a da taşıyarak bu süreci birlikte aşmak için gayret ediyoruz” dedi.

Ünye belediye personeli gece gündüz çalışıyor

06 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ilde yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ünye Belediyesi depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürürken Ramazan ayında da bu çalışmalar devam ediyor. Ünye Belediyesi tarafından Adıyaman’da kurulan gönül sofrasında vatandaşların iftar ve sahur yemek ihtiyaçları belediye personeli tarafından karşılanıyor. Alana kurulan sahnede ise her gün gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar depremin acılarını unutarak keyifli vakit geçiriyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş Adıyaman’a giderek depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Tavlı depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenirken, çocukların etkinliklerine de katıldı.

Başkan Tavlı: Onların acısını kederini azaltmanın gayreti içerisindeyiz

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Depremin ilk gününden itibaren Ünye Belediyesi olarak biz de burada bulunduk ve vatandaşlarımıza yardımcı olmak, onların sıkıntılarına bir nebze olsun merhem olmak adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabii Ramazan ayının gelmesi ile birlikte aynı zamanda nasıl ki Ünye’de Gönül sofralarımızı oluşturduysak aynı şekilde buradaki vatandaşlarımızla iftarımızı ve sahurumuzu paylaşıyoruz. Aynı zamanda onların deprem afeti sonrası oluşan bu psikolojik travmalarında da atlatmaları için mücadele ediyoruz. Millet olarak onların yanında olduğumuzu göstermek, çocuklarımızla ve yetişkinlerle hep birlikte burada bu atmosferi onlarla paylaşarak bir miktar acılarını ve kederini azaltmanın gayreti içerisindeyiz. Umarım ki faydalı oluyoruzdur diye düşünüyorum. Burada kucaklaşmak, dertleşmek bile çok önemli. Onun için buralarda hizmet ve emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz zaten ilk günden itibaren sahada ve işin başında yer aldı. Milletimiz ve STK’larımız da aziz bir millet olduğunu bu afetle bir kez daha gösterdi. Buradaki yaraların buradaki afetin vermiş olduğu psikolojik travmaların azalması ve yaraların sarılması noktasında katkı sağlanıldığına şahit oluyoruz” diye konuştu.

Müftü Okuş: İnşallah yaraları hep birlikte sarmaya devam edeceğiz

Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş,"Ünye Belediyesi’nin Adıyaman’da kurumuş olduğu iftar sofrasında Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Buradaki durumu bizzat görmek için Sayın Başkanımızla beraber geldik. İnsanların ilgisinin alakasının güzel olduğunu müşahede ettik. Bu manada hem belediyemize teşekkür ediyoruz. İnsanlarımızın ilk geldiğimiz günlere göre daha mutlu olduğunu gördük. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız ve depremzede kardeşlerimizin mutlu olması için gayret edeceğiz"dedi.

Düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar ise Başkan Tavlı’ya teşekkür etti.



Kaynak : PHA