Üniversiteye geçiş süreci, gençlerin hayatında yeni bir sayfa açarken beraberinde önemli kararları da getiriyor. Bu süreçte yapılan tercihlerin, yalnızca bir bölüm seçiminden ibaret olmadığını belirten uzmanlar, tercihlerin gençlerin kariyer yollarını ve hayata bakış açılarını şekillendirdiğine dikkat çekiyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesinden Uzman Psikolog Berfin Özcan, tercih döneminin gençlerin kendilerini tanımaları ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek önemli tavsiyelerde bulundu.

“Üniversite Tercihi, Geleceği Planlama Fırsatıdır”

Uzman Psikolog Berfin Özcan, tercih sürecinin sadece puan ve sıralama odaklı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Üniversiteye yerleşmek yeterli değil; önemli olan, bu süreci kişinin kendisini tanıyarak, gelişimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmesi. Gençlerin ilgilerini, yeteneklerini ve hedeflerini merkeze alarak tercih yapmaları, mezuniyet sonrası başarılarını doğrudan etkiliyor.”

Üniversite Sürecini Verimli Değerlendirmek Kariyerinize Katkı Sağlar

Uzman Psikolog Özcan’a göre, başarılı bir kariyer için tercih edilen üniversitenin eğitim kalitesi kadar, öğrencinin üniversite hayatını nasıl değerlendirdiği de belirleyici rol oynuyor:

“Üniversite sürecinde seçmeli dersler almak, öğrenci kulüplerine katılmak, yabancı dil geliştirmek, proje ve staj imkanlarından yararlanmak, öğrencinin kendisini geliştirmesine ve mezuniyet sonrası öne çıkmasına katkı sağlar.”

“Tercih Yaparken Üniversitenin Niteliğine Dikkat Edin”

Uzman Psikolog Berfin Özcan, tercih sürecinde gençlerin dikkat etmesi gereken noktaların altını çizerek, “Üniversitenin sıralaması ve itibarı, akademik kaliteyi gösterse de tek başına yeterli değildir. Akademik kadronun uzmanlığı, öğrencinin gelişimini doğrudan etkilerken; akreditasyonlar ise alınan eğitimin uluslararası standartlara uygunluğunu gösterir. Uygulamalı eğitim imkanları, teorik bilgileri pratiğe dönüştürme şansı sunar. Sosyal yaşam ve kulüp faaliyetleri ise kişisel gelişim ve sosyal çevre açısından büyük önem taşır. Mezun memnuniyet oranları da üniversitenin öğrenciye kattıkları hakkında en somut verileri sunar” ifadelerini kullandı.

“Üniversite Sadece Bir Başlangıçtır”

Psikolog Özcan, üniversite tercihinin gençlerin hayatındaki en önemli adımlardan biri olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerin, tercihlerinde yalnızca popüler bölümlere yönelmek yerine kendilerine katacağı değerlere odaklanmaları gerekiyor. Üniversite bir başlangıçtır; asıl önemli olan, bu sürecin nasıl değerlendirildiği ve kendilerine nasıl bir gelecek inşa ettikleridir.”