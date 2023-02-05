Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent Mobil Market aracılığıyla gerçekleştirdiği uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı devam ediyor.

Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçedeki vatandaşların uygun fiyatlı ete ulaşmasının hedeflendiği uygulamada Mobil Market otobüsü Altındağ ve Mamak ilçesinde satış yapacak.

UYGUN FİYATLI ET SATIŞININ YAPILACAĞI YENİ ADRESLER BELİRLENDİ

Başkent Mobil Market Ramazan ayının sonunda kadar Ankara’nın 25 ilçesini ve mahallelerini gezerek, vatandaşların ete uygun fiyatlarla güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Hafta sonu hizmet vermeyecek olan Başkent Mobil Market, 6-7 Şubat tarihlerinde Altındağ ve Mamak ilçesinde vatandaşlarla buluşturulacak.

10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren Mobil Market’in 6-10 Şubat tarihinde uygun fiyatlı et satışı gerçekleştireceği yeni adres ise şöyle:

6-7 Şubat 2023 (Pazartesi-Salı): Altındağ Hüseyin Gazi Mahallesi Orhan Kemal Caddesi ile Bostancık Caddesi kesişimi (Hüseyin Gazi göbek)

8 Şubat 2023 (Çarşamba): Altındağ Doğantepe Mahallesi 1048. Cadde No: 141 önü

9-10 Şubat 2023 (Perşembe-Cuma): Mamak Yeşilbayır Mahallesi Şehit Ali İhsan Okatan Caddesi No: 13 önü

Başkent Mobil Market’in haftalık satış programı Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara duyurulacak.

UYGULAMA BAŞKENT MARKETLERDE DE BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşların kırmızı ve beyaz ete uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Başkent Mobil Market ile başlayan satışların Çubuk, Etimesgut ve ASKİ olmak üzere toplam 3 noktadaki Başkent Marketlerde de yapılması amacıyla hazırlıklara başlandı.