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İHH’dan Çad’a göç eden Sudanlılara insani yardım

İHH’dan Çad’a göç eden Sudanlılara insani yardım

Tek listeyle gidilen seçimde, Bayraktar, geçerli oyların tamamını aldı. Yapılan seçimde, Şemsi Bayraktar’ın listesinde yer alan Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Yunus Kılınç, Eyyup Elmalı, Mehmet Baştuğ, Ahmet Eyyüpoğlu Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri Sadullah Karaaslan, Ali Şener Bayraktar, Mehmet Latif Maskan, Ahmet Çankaya, İbrahim Hacıoğulları, Mehmet Karakaya, Mehmet Ali Doğru, Cuma Yiğit, Rıdvan Özmen, Hakan Hakverdi’den oluştu. TZOB’un 28’inci Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapacak.

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