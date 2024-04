Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü koordinatörlüğünde, Belediye ile ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Altın İğne’ Projesinin açılışına katıldı.

“Kadınlar mutlu olursa Adıyaman da mutlu olacak”

Kurdele kesiminin ardından katılımcılara seslenen Tutdere, Belediye Başkanı olarak gerçekleştirdikleri ilk açılışın kadınlara dönük bir projeyle ilgili olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Adıyaman Belediyesi olarak kadınlarla ilgili projelere her zaman destek olacaklarını belirten Tutdere, “Bir toplumun bir şehrim gelişmesi, büyümesi, kadınların güçlü olmasıyla mümkündür. Biz her zaman kadın arkadaşlarımızın desteğini yanımızda hissettik bundan sonra Adıyaman Belediyesi olarak biz de kadın arkadaşlarımızın her zaman yapacağımız projelerle yanında olacağız. Kadınlar mutlu olursa Adıyaman da mutlu olacak. Bu güzel projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Projenin açılışında konuşan Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren;”Bu proje ile Türkiye Rotaryenleri olarak hem deprem bölgesindeki kadınlarımıza umut veriyoruz, hem de yerel kalkınmanın önemine dikkat çekiyoruz. Bizim için, “Bir Kadın Değişir Dünya Gelişir” çünkü güçlü kadınlar yetiştirmek Türkiye'nin en büyük hedefi olmalı. Eğer muassır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak kadınlarımızın eğitimine ve gelişimine destek olmalıyız. Ayrıca hane gelirini kadınlarımızın iş gücüne katılımıyla güçlendirebiliriz. Depremin Adıyaman’da yarattığı büyük yıkım sonrasında hepimiz bu güzel şehri ve güzide insanlarını yeniden eski günlerine kavuşturabilmek için gayret ediyoruz. Güçlü kadın güçlü Adıyaman güçlü Türkiye, gelişmiş toplum demektir. Umarım açılışını yaptığımız bu kurslardan mezun olan her genç kızımız ya da kadınımız en kısa iş imkanına kavuşacaktır. Adıyaman’ımıza ve halkımıza hayırlı olsun inşallah” dedi.

Proje, Adıyaman Belediyesi Rotary 2440. Bölge Federasyonu liderliğinde Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi, Halk Eğitim Merkezi ve sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde gerçekleşmektedir. Eğitimleri tamamlayan kursiyerlerin en az yüzde 40’ının tekstil sektöründe istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

Adıyaman’da Tekstil Sektörüne ara eleman yetiştirmek için kurs açacaklarını belirten Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet: “Bu Proje, Adıyaman Belediyesi Nemrut Rotary Kulübü ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu birliği ile gerçekleşmektedir. Eğitimleri tamamlayan kursiyerlerin yaklaşık yüzde 80’nin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Özellikle depremden sonra büyük bir kayıplar yaşayan memleketimizde kadınlarımızın istihdamına yönelik hazırlanan bu proje bence çok anlamlı. Çünkü iş arayana birçok genç kızımıza çok iyi fırsat sunuyoruz. Eğer kendilerini geliştirir ve iyi yiyiştirirlerse sektörde hemen iş bulabilecekler. Umarım bu kursa kayıtlarını yaptıran kızlarımız kendilerine yeni bir hayatın başlangıcını yaparak kendi ekonomik özgürlüklerine kavuşurlar” dedi.

“Altın İğne Projesi’ hakkında”

Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü koordinatörlüğünde, Adıyaman Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Altın İğne Projesi’ kapsamında, dikişe ilgi duyan kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek ve hazır giyim sektöründe ara eleman olarak yetiştirilmesini sağlamak amacıyla dikiş kursu eğitim merkezi açıldı. Proje kapsamında eğitim alan kadınlar, mezun olduklarında tekstil sektöründe iş imkânına kavuşacak.

Bahçecik TOKİ yerleşkesinde düzenlenen törenle açılışı yapılan Altın İğne Adıyaman Eğitim Merkezinde verilen eğitimler sonrasında mezun olan kursiyerler tekstil sektöründe iş imkânına kavuşacak.

Bahçecik TOKİ yerleşkesindeki Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursuları (ADIMEK)’nda düzenlenen törene Başkan Tutdere’nin yanı sıra Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, Rotary Başkan Yardımcısı Kemal Nas, Proje Koordinatörü Nilgün Tiyanşan, Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet, ile birlikte tekstil sektöründen temsilciler, rotaryenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak : PHA