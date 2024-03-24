Bayraktar TB3 kapsamında ikinci prototip ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

MEB'ten 'Eğitim Şûrası' açıklaması MEB'ten 'Eğitim Şûrası' açıklaması

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, o anları paylaştı.

"Türk havacılığının altın çağı" başlığıyla yayımladığı videolu paylaşımda Bayraktar, "TB3'ün 2. Prototipi İlk Uçuş Testini başarıyla tamamladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf