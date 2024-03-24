“Şehir Yaşam Kartı” İstanbulkart ile ödeme entegrasyonunu hayata geçiren Vodafone, telekomünikasyon sektöründe bir ilke imza attı.

Faturasız müşterilerine Vodafone Yanımda’dan yapacakları Kolay Paket işlemlerinde ödeme seçeneği olarak dolaşımdaki aktif 23 milyon İstanbulkart’ı da kullanıma açtı. İstanbulkart ile Vodafone Kolay Paket satın alabilmek için cihazların NFC özelliğine sahip olması gerekiyor. Yakın zamanda İstanbulkart ile Kolay Paket satın almanın yanı sıra faturasız hatlara TL yükleme de yapılabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sektörde İstanbulkart ile ilk harcama entegrasyonunu hayata geçirdiklerini belirten Faturasız müşterilerimiz Vodafone Yanımda’dan yapacakları Kolay Paket işlemlerinde ödeme seçeneği olarak İstanbulkart’ı da kullanabilecek. Yakın zamanda İstanbulkart ile Kolay Paket satın almanın yanı sıra faturasız hatlara TL yükleme de yapılabilecek. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”