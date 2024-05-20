Fuat Sezgin Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu bilim-sanat projeleri TÜBİTAK 4006 sergisinde yer aldı. Sergiye Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Baro Başkanı Bilal Doğan ve MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat katıldı. Kurdela kesimiyle açılışı gerçekleştirilen sergide Başkan Tutdere birer birer tüm projeleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Birbirinden farklı projeleri sergileyen öğrenciler Belediye Başkanı Tutdereye, Başkan Doğana ve Başkan Önat’a yapmış oldukları projenin amacını ve özelliklerini anlattı. Sergide Ses ile dans eden ateş ilgi odağı oldu. TÜBİTAK 4006 Sergisinin Proje Koordinatörü Ali Osman Çavuş ise konuşmalarında şu ifadeyi kullandı: ”4006 TÜBİTAK Bilim Fuarımızda 40 tane proje 11 branştan sergilenmekte olup öğrencilerimizin depreme rağmen zorlu şartlarda gerek corona gerek arkasından yaşanan depremden sonraki süreçte ellerinden geldiği şekilde çok güzel projeler üreterek vizyoner, misyon sahibi ve gelecek nesillere faydalı olacak bireyler yetiştirmek adına güzel projeler ortaya koyduk. Bu tür projelerin devamının geleceği konusunda inancımız tamdır.” dedi.

Kaynak : PHA