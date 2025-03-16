İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak - 14 Mart tarihleri arasındaki trafik ekiplerince helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildiririken, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 aracın denetlendiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1901173382025994493

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldığını kaydeden bakan Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Trafikte güvenliği sağlamak için hem Polis ve Jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve drone sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ettiklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını yineledi.