Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında sürücüler ve yolcularla sıcak bir şekilde bayramlaştı.

Yapılan uygulama esnasında durdurulan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayan trafik polisleri, hayırlı yolculuklar diledi. Ayrıca, sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram ederek, vatandaşlarla pozitif bir etkileşim kuruldu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bayram dönemlerinde trafikteki yoğunluğun artmasını göz önünde bulundurarak vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için bu tür önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Denetimler sırasında sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları ve diğer trafik kurallarına dikkat etmeleri hatırlatıldı.

Vatandaşlar, trafik polislerinin bu sıcak yaklaşımından memnun kaldıklarını belirterek, bayram boyunca trafikte dikkatli olmaya özen göstereceklerini ifade ettiler.

Kaynak : PHA