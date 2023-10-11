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Kahta Öğretmenevi Toplantı Salonunda Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un başkanlığını yaptığı ilçe müdürleri toplantısına Eğitim Müfettişleri Başkanı Arif Karakuş, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri katıldı. Toplantıda ilçedeki eğitime dair sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda okul ve kurumların sene başı işlemleri, taşıma işlemleri, okul ve kurum tadilat, onarım ve bakım işlemleri, destekleme ve yetiştirme kursları, yönetici, öğretmen ve personel yer değişikliği ve atama işlemleri, zümre toplantıları, özel eğitim iş ve işlemleri, ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi, özel öğretim kurumlarının denetimleri, özel öğretim kurumlarındaki karekod sistemi, okullarımızda devam-devamsızlık işlemleri, yerel ve ulusal projeler ile ilgili son durum bilgileri paylaşıldı.

Olağan dışı sürece rağmen ekip ruhu anlayışıyla çalışmaların aksamadan yürütüldüğünü ifade eden İl Müdürü Ali Tosun, çalışmalarının en verimli şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, öğretmenlere ve milli eğitim personeline katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Ali Tosun," Temsil ettiğimiz yer şahsımızın makamı değil Adıyaman milletine hizmetin makamıdır. Şahsi bir başarının yönetim tarzından çok sistemin başarısını harekete geçirebilecek bir yönetim tarzını arzu ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla oluşan canlılık normalleşme sürecinde diğer tüm kurumlara ve sektörlere enerji veriyor. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı’na girerken bize emanet nesilleri en güzel şekilde yetiştirmek için sorumluluğumuzun olduğunun bilincinde hareket etmemiz gerekiyor. Tüm idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle bu süreci beraber yürüteceğiz. Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra, millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için de gereken çalışmaları yapacağız."dedi.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve iyi dileklerinin ardından sona erdi.



Kaynak : PHA