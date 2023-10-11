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Okul idarecilerinden okulların eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tosun, Kahta Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplanan okul idarecilerinden eğitim-öğretim sürecinin güçlendirilmesi ve öğrencilere daha iyi bir eğitim sunulması için neler yapılması gerektiği hakkında görüşlerini aldı.

Daha sonra Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunda incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Kaynak : PHA