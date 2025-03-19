Ramazan ayı vesilesiyle Adıyaman’daki depremzedelere gıda kolileri ulaştıran TOBB, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Adıyaman'da yaşanan depremler sonrası konteyner kentte kalan depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen gıda kolilerinin dağıtımı Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ile Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gönderilen yardımları kentte yaşanan depremden etkilenen ve konteyner kentte yaşamlarını sürdüren vatandaşlara dağıttıklarını ifade eden ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, “Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu TOBB ile övünüyoruz. Çatı kuruluşumuz ülkemizin en zor zamanlarında halkımızın yanında yer alarak yaptığı yardımlarla da bunu göstermiştir. Bu Ramazan ayında da ilimize gönderilen gıda kolilerinin dağıtımını Adıyaman Ticaret Borsası Başkanımız Mahmut Fırat ile birlikte gerçekleştirdik. Depremzede vatandaşlarımızı unutmayıp yardım gönderen TOBB Başkanımız M.Rifat Hısarcıoğlu’na ve dağıtımı birlikte yaptığımız Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat’a, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Odamız meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Ramazan dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun geleneksel olarak illere yardımlarda bulunduğuna dikkat çeken Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat; “TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu duyarlı davranıp Adıyaman'a önemli miktarda yardım kolileri gönderdi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mehmet Torunoğlu ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedelerimize yardımlarımızı dağıtıyoruz. Rabbim yapacağımız yardımlarımızı kabul eylesin. Ben, ilimizde yaşayan depremzedelere yaptıkları bu anlamlı desteklerinden dolayı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yardım kolilerini teslim alan depremzede vatandaşlar da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür ettiler.

Kaynak : PHA