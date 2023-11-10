Tahmini Okuma Süresi: dakika

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri Hasan Taş ve Merve Kılyar eşliğinde üniversiteyi ziyaret eden aday öğrencilere, üniversitenin eğitim olanakları ve sunduğu imkanlarla ilgili bilgi verildi.

Öğrencilere tıp eğitimiyle ilgili bilgi ve tecrübelerini aktaran SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, hekimliğin büyük özveri ve sabır isteyen kutsal bir amaca hizmet veren meslek olduğunu söyledi.

"Özgüveni yüksek, sorumluluk duygusu gelişmiş, bilgisi ve elde ettiği tecrübesi ile bilgili ve bilinçli birer hekim yetiştirmek en büyük gayemiz” diyen Prof. Dr. Saygılı, şunları kaydetti:

"Tıp eğitiminde laboratuvarların önemi büyük. Üniversitemizde güncel teknolojinin olanaklarıyla donatılmış sınıf, mesleki beceri, anatomi, multidisiplin laboratuvarları ve Türkiye’de az sayıda üniversitede olan uzaktan kumanda edilebilen simüle hasta modelleri dahil yüksek teknolojili simülasyon laboratuvarlarımız bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz teorikte öğrendikleri bilgileri, uygulamalı derslerle laboratuvarlarımızda pekiştirmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin tıp alanında güncel gelişmeleri takip edebilmeleri için, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak tüm olanakları sağlıyoruz."

Prof. Dr. Saygılı, üniversitenin klinik uygulama alanları, meslek istihdam olanakları ve bölümün akademik kadrosu hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Üniversitenin yemekhane, kütüphane ve laboratuvarları gezdirilen öğrencilere, burs olanakları ve öğrenci kulüplerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile son buldu.



Kaynak : PHA