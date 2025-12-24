Türkiye Büyük millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının açılışında, komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve rapor süreci hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon Toplantılarında Yoğun Çalışma

Kurtulmuş, komisyonun bugüne kadar önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, 'Bu süre içerisinde kritik eşikleri fevkalade büyük hassasiyetle aştık. Komisyonumuzun son eşiğine gelinmiştir; o da ortak bir rapor yazılmasıdır.' ifadelerini kullandı.

Komisyon, bugüne kadar 19 toplantı ve 58 oturum gerçekleştirdi. Toplam 135 kişi dinlenirken, 4 bin 138 sayfa tutanak tutuldu. Kurtulmuş, çalışmaların detaylı bir şekilde yürütüldüğünü ve süreç boyunca her adımın titizlikle planlandığını vurguladı.

Siyasi Partiler ve Rapor Süreci

Komisyonun rapor hazırlık süreciyle ilgili bilgi veren Kurtulmuş, siyasi partilerin raporlarını sunduğunu ve raporlarda her partinin önemsediği hususların yer aldığını söyledi. Kurtulmuş, 'Geçen hafta Meclis'in internet sitesinden raporlar kamuoyuna açılmıştır. Ortak bir raporun hazırlanması süreci önümüzde duruyor. Nihai raporu kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, ortak raporun hazırlanmasının, partiler arasında ortak anlayış ve uzlaşı zeminini güçlendireceğini vurguladı. Raporun, terörle mücadele, demokratik dayanışma ve toplumsal birlik konularında yol gösterici nitelik taşıyacağını ifade etti.

Nihai Rapor İçin İlave Süre Gerekli

Komisyonun nihai raporunun tamamlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Kurtulmuş, 'İlave bir süreyle ilgili görüşlerinize ve reylerinize başvuracağız.' açıklamasında bulundu. Kurtulmuş, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve raporun kısa süre içinde kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Komisyonun Amaçları ve Önemi

TBMM Başkanı, komisyonun amacının, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, siyasi partiler arasında uzlaşı sağlamak ve demokratik süreçlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, 'Komisyonun çalışmaları, sadece rapor hazırlamakla sınırlı değil; aynı zamanda partiler arası diyalogu güçlendirmek ve geleceğe yönelik somut öneriler sunmak için yürütülüyor' ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna Şeffaflık

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve kamuoyunun raporlar üzerinden bilgilendirildiğini vurgularken, komisyonunun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların hem parlamenter süreç hem de toplumsal farkındalık açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

