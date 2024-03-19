Adıyaman İl Müftülüğü Emir Sultan Camii avlusunda TDV tarafından kurulan Ramazan çadırında genel merkezden gelen gönüllü kadınlar, iftar sonrası çocuklarla bir araya gelerek onlarla oyunlar oynuyor yarışmalar düzenliyor.

TDV zekat müdürlüğü personeli Melek Sümeyye Bal, iftar sonrası anneler teravih namazı kılmaya gittiklerinde çocukları kendilerine emanet ettiklerini ve hemen Emir Sultan Camii avlusunda bulunan iftar çadırında çocuklara yönelik etkinlikler, oyunlar ve yarışmalar düzenlediklerini dile getirdi.

Sümeyye Bal, her akşam iftar sonrası etkinliklere devam ettiklerini aynı zaman da Gölbaşı ilçesinde bulunan Ramazan çadırını da ziyaret ederek oradaki çocuklarla da eğlenceli zamanlar geçirmek ve mutluluklarına ortak olmak istediklerini dile söyledi.

Kaynak : PHA