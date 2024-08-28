Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye başkanı Abdurrahman Tutdere, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem Büyükçeşme Belediye başkanı Hasan Akgün, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Altun, TBB Başkan Özel Kalem Müdürü Nurdan Türeci Akova, ve Orhan Erol katıldı. Toplantıda Deprem bölgelerindeki durum, kentler arası iş birliği ve encümen kararları ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB meclis toplantısında alınan kararları saat 13.30’da basınla paylaşacak.

TBB‘nin Adıyaman belediyesine hibe etmek üzere getirdiği 12 araçlık iş makinası, kamyon itfaiye aracı, cenaze aracı ve vidanjörden oluşan ekipman da TBB toplantısı sonrasında basın açıklamasında Adıyamanlılara duyurulacak.

Kaynak : PHA