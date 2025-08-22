Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı mesajıyla atıldı. 224 kilometrelik hat, Zengezur Koridoru’nun kilit parçası olarak Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir köprü oluşturacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin merkezi haline getirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı mesajı okunurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da projenin bölgesel ve küresel önemine dikkat çekti.

ERDOĞAN: “BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNE GÜÇLÜ İVME”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazılı mesajında, 2,4 milyar avro yatırım bedelli, 224 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattının Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında köprü vazifesi göreceğini belirtti. Projenin, 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez içerdiğini ifade eden Erdoğan, “Zengezur Koridoru ile Hazar ve Akdeniz havzalarını birleştirecek bu hat, bölgesel işbirliği ve kalkınmaya güçlü bir ivme kazandıracak. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişlemesi, bölgesel ticarete olumlu yansıyacak” dedi. Erdoğan, hattın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim ve ihracatını artıracağını, Akdeniz’in turizm potansiyelini güçlendireceğini vurguladı.

“BARIŞ VE REFAH DOLU YENİ BİR DÖNEM”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, “Zengezur Koridoru’nun kapısını sonuna kadar açarak Güney Kafkasya’da barış ve refah dolu yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.

Türkiye’nin, Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü, Kafkasya ve Orta Asya’dan Afrika’ya uzanan koridorun merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalli olarak inşa edileceğini, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Projenin, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezle mühendislik harikası olacağını ekledi.

Bakan Uraloğlu, hattın Zengezur Koridoru’nun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bu proje, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’ı birleştiren çelikten bir bağ. Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret hattını daha verimli hale getirecek. Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya’nın tedarik ağlarını destekleyecek.” dedi.

Projenin Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açacağını, Iğdır’ın tarım ve sanayi potansiyelini küresel pazarlara taşıyacağını belirten Bakan Uraloğlu, son 23 yılda demiryollarına 64 milyar dolar yatırım yapıldığını, demiryolu ağının 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye yükseltildiğini ifade etti.

Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars gibi projelerle Türkiye’nin Demir İpek Yolu’nun merkezi haline geldiğini söyleyen Uraloğlu, “Demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun bir anlayışla ele aldık. 2028’de 17 bin 500 kilometre, 2053’te 28 bin 600 kilometre demiryolu ağı hedefliyoruz” dedi.