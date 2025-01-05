Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar dolayısıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Özcan hakkındaki soruşturmanın Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle olduğunu duyurdu.

Hatırlanacağı gibi, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube'daki 'Teke Tek' programına konuk olan CHP’li Başkan Tanju Özcan, “İşyeri ruhsatlarını iptal ettim. İdari yargıya gitseler kazanabilirlerdi. Bolu’dan gitmediklerini görünce, su faturasına 10 kat zam yaptım. Yaptıklarım hukuksuzdu" demişti.