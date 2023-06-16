Kahta’da geçtiğimiz yıllarda korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan yardıma muhtaç ailelere kebap ikram eden esnaf olarak bilinen Mustafa Aktaş, şimdi de takdir ve teşekkür getiren öğrencilere kebap ikramında bulunuyor. Teşekkür getiren öğrenciye dürüm halinde kebap verilirken, taktir getiren öğrencilerin ailesine ise 4 kişilik tepside kebap servisi yapılıyor.

Bu uygulama ile okumanın önemine dikkat çekmeye çalıştığını belirten kebapçı ustası Mustafa Aktaş, “Şu anda taktir ve teşekkür belgesi alan yaklaşık 600 öğrenciye kebap ikram ettik. Tabi bu uygulama devam edecek. Belgesini alan gelebilir. Teşekkür alan öğrenciye dürüm kebap ikram ediyoruz. Takdir alan öğrencilere ise ailelerine 4 kişilik tepside kebap ikram ediyoruz. İstiyoruz ki herkes okusun. Vatanına milletine ailesine sahip çıksın. Erdemli bireyler olsunlar. Okumayan insanlar geride kalıyor. Biz de bu uygulama ile okumanın önemine dikkat çekmek istedik” dedi.

Mustafa Aktaş bu davranışıyla büyük takdir toplarken, kebapları almak için sıraya geçen öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.



Kaynak : PHA