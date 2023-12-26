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Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kaçak olarak aranan Suriye uyruklu DEAŞ üyesi terörist Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Tem Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kahramanmaraş 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nce “DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma“ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan R.A. aynı zamanda, Alanya Taşra İlamat masası tarafından “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan da aranıyordu.

Suriye uyruklu R.A (Erkek-26) isimli şahıs 25 Aralık pazartesi günü yakalandı ve adli makamlarca yapılan işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA