Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.Sarı-Kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray, 8. Süper Kupa Zaferini İstiyor

Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.

Trabzonspor 4. Kupa Peşinde

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ise kupayı tarihinde tam 3 kez evine götürdü.2010,2021 ve 2022'de kupayı kazanan bordo mavililer 4. Kez kupanın sahibi olmak istiyor.

142. Randevu

Ezeli rakipler bugüne kadar süper lig kupa maçları dahil olmak üzere toplam 141 kez karşı karşıya geldi.

10 Maçtan 6'sını Galatasaray Kazandı

Son oynanan 1'!i Türkiye kupası 9 'u süper lig karşılaşması olmak üzere 10 maçın 6'sında Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak : PERRE