Eğitim-Sen, kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eğitim emekçilerinin ücret kaybı yaşamasını kabul etmediklerini duyurdu.

Açıklamada, 'Olağanüstü koşulların faturası eğitim emekçilerine kesilemez' denilerek, şu ifadelere yer verildi:

'İdari kararlarla eğitime ara verilen hiçbir ilde, hiçbir eğitim ve bilim emekçisinin ücret kaybı yaşamasını kabul etmiyoruz. Olağanüstü hava koşullarının ve idari tatil kararlarının sorumluluğu eğitim emekçilerine yüklenemez.'

'Kesinti Yapılan Tüm Ödemeler Eksiksiz Biçimde İade Edilmelidir'

Eğitim-Sen, ek ders ve nöbet ücretlerine yönelik uygulamalara da tepki göstererek, 'Ek ders ve nöbet ücretlerinin geri istenmesi derhal durdurulmalı; kesinti yapılan tüm ödemeler eksiksiz biçimde iade edilmelidir' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında ise, 'Hiçbir öğretmen, kendi iradesi dışında alınan kararların bedelini ödemek zorunda değildir' denilerek, bu tür uygulamaların hukuksuz olduğu vurgulandı. Bu hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçilmesini talep ediyor; tüm eğitim ve bilim emekçilerini haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE