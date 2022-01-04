Dart il birinciliği yarışmaları sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Merkez ve İlçelerde gerçekleştirilen ön eleme müsabakaları sonrasında Gençler ve Yıldızlar Kız / Erkek sporcuları madalyalarını aldı.

Genç erkeklerde ilk iki takım, Genç kızlarda ilk üç takım, Yıldız erkeklerde ilk üç takım, Yıldız kızlarda ise ilk üç takım yapılacak olan grup müsabakalarında ilimizi temsil edeceklerdir. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik, Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

Müsabakalar sonunda, Genç Erkekler kategorisinde 1.15 Temmuz Şehitleri AL (Besni), 2. Şht. Abidin Tanrıkolu AL (Besni), 3. Borsa İstanbul AL, 4. Sarıyaprak ÇPAL (Besni)Yıldız Erkekler kategorisinde1. Köseceli Şht. Recep İnce OO (Besni), 2. Özel Birey OO (Adıyaman), 3. Uzunkuyu OO (Besni), 4.Şehit Akif Güneş İmam Hatip Ortaokulu (Merkez)Yıldız Kızlar kategorisinde1.Şehit İmam Tan OO (Besni), 2. Hacı Bey OO (Kahta), 3. Suvarlı Serap Gül OO (Besni), 4.Özel Adıyaman Birey Orta OkuluGenç Kızlar kategorisinde1. Köseceli ÇPAL (Besni), 2. 15 Temmuz Şehitleri AL (Besni), 3. Borsa İstanbul AL (Kahta), 4.Özel Batışehir Anadolu Lisesi oldu.