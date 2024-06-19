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Diyarbakır gezilecek yerler Diyarbakır, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehir olup, birçok turistik cazibe merkezine ev sahipliği yapar. Şehrin simgelerinden biri olan Diyarbakır Kalesi ve surları, Ulu Camii, Hasanpaşa Hanı, Meryem Ana Kilisesi gibi tarihi yapılar, ziyaretçilere şehrin köklü geçmişini ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunar. Ayrıca Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kıyısındaki doğal güzellikler de şehrin gezilecek yerleri arasındadır.

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