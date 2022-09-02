Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti

Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet, 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan "Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz" projesi hakkında CHP Milletvekili Tutdere’ye bilgi verdi.

Bu yıl 22'incisi düzenlenecek olan organizasyonun uluslararası boyutta gerçekleşeceğine dikkat çeken Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet, Azerbaycan, ABD, İngiltere, Fransa, Bulgaristan ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce engelli ve Rotaryenin Adıyaman’da bir araya geleceğini söyledi.

Binzet proje halk da şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesi bu kez ilginç bir konsere ev sahipliği yapacak. Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 22.si gerçekleştirilecek olan “Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliği kapsamında farklı illerden gelen yüzlerce engelli ve Rotaryen’ii bir araya getirecek olan proje kapsamında Çello Sanatçısı Jamal Aliyev zirvede bir konser verecek."

Adıyaman’da Nemrut Rotary Kulübünün birçok projeye imza attığını belirten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere,"İlimizde eğitim, sağlık başta olmak üzere sosyal ve kültürel projelilerle kentin tanıtımına katkı sağladığınız için sizleri gönülden kutluyorum. Özellikle Nemrut Dağı’nın zirvesine her yıl engellileri çıkararak orada muhteşem konserler düzenleyerek turizme katkılarınız takdire şayandır. Ben yeni dönemde Başkanımız Ferit Binzet’e başarılar diliyor, tüm Rotaryen dostlarımıza Adıyaman için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.