Galeriler Yazarlar
Adıyaman 40
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.222,74
ALTIN
1.003,84
DOLAR
18,22
STERLİN
20,99
EURO
18,17

Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, ve beraberindeki partililer 2022-2023 Döneminde göreve başlayan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Erdal Oranlı ve Yaşar Koca’yı ziyaret etti.

02 Eylül 2022 Cuma 18:12
11 Okunma
Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti

Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet, 23-25 Eylül tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan "Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz" projesi hakkında CHP Milletvekili Tutdere’ye bilgi verdi. 
Bu yıl 22'incisi düzenlenecek olan organizasyonun uluslararası boyutta gerçekleşeceğine dikkat çeken Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Ferit Binzet, Azerbaycan, ABD, İngiltere, Fransa, Bulgaristan ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce engelli ve Rotaryenin Adıyaman’da bir araya geleceğini söyledi.
Binzet proje halk da şu bilgileri verdi:
"Yaklaşık 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesi bu kez ilginç bir konsere ev sahipliği yapacak. Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 22.si gerçekleştirilecek olan “Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliği kapsamında farklı illerden gelen yüzlerce engelli ve Rotaryen’ii bir araya getirecek olan proje kapsamında Çello Sanatçısı Jamal Aliyev zirvede bir konser verecek."
Adıyaman’da Nemrut Rotary Kulübünün birçok projeye imza attığını belirten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere,"İlimizde eğitim, sağlık başta olmak üzere sosyal ve kültürel projelilerle kentin tanıtımına katkı sağladığınız için sizleri gönülden kutluyorum. Özellikle Nemrut Dağı’nın zirvesine her yıl engellileri çıkararak orada muhteşem konserler düzenleyerek turizme katkılarınız takdire şayandır. Ben yeni dönemde Başkanımız Ferit Binzet’e başarılar diliyor, tüm Rotaryen dostlarımıza Adıyaman için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" dedi.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı
Bozat'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Bozat'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Başkan Binzet: 30 Ağustos emperyalizme atılmış tokattır
Başkan Binzet: 30 Ağustos emperyalizme atılmış tokattır
Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız
Doğan’dan EPDK’nın GES yönetmeliğine sert tepki
Doğan’dan EPDK’nın GES yönetmeliğine sert tepki
Boynukara: Ülkenin geleceği için geleneğin muhafaza edildiği yeni bir siyasi iklimin oluşturulması şart
Boynukara: Ülkenin geleceği için geleneğin muhafaza edildiği yeni bir siyasi iklimin oluşturulması şart
Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı
Tutdere: 1 yıl içinde fırıncı esnafının gider kalemine yüzde 400 oranında zam yapıldı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Esenyurt’ta yapılan saldırıyı kınadı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Esenyurt’ta yapılan saldırıyı kınadı
Başkan Doğan Esenyurt’ta Yapılan Saldırıyı Kınadı
Başkan Doğan Esenyurt’ta Yapılan Saldırıyı Kınadı
CHP’li Tutdere, zam tablosu paylaştı
CHP’li Tutdere, zam tablosu paylaştı
Karahan'dan Hacı Bektaş Veli mesajı
Karahan'dan Hacı Bektaş Veli mesajı
Başkan Aydın: Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Başkan Aydın: Söz verdiğimiz gibi Kahta Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Aydın: Gelişen donanımlı bir gençliğin temelini oluşturmak istiyoruz
Aydın: Gelişen donanımlı bir gençliğin temelini oluşturmak istiyoruz
AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber
AK Parti 21'inci yıl dönümü kutladı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim