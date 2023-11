Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 nüfuslu aile şiddetli yağışlar ve fırtına sonrası çaresiz kaldı, konteyner taleplerinin yerine getirilmesi için yetkililere yardım talep etti.

Adıyaman Yeni Sanayi Mahallesi Hısn-ı Mansur Caddesi üzerinde bataklığa dönem bir tarlada dört çocuğu ve eşiyle çadırda yaşam mücadelesi veren temizlik işçisi Veysel Karani Sivritaş, 9 aydan bu yana konteyner talebinin bir türlü karşılanmadığını belirtti.

"Dayanılmaz noktaya geldik"

Konteyner başvurusu yapan ancak kira yardımından yararlandırılan ve yapılan kira yardımının tek bir kuruşuna dokunmadığını belirten Sivritaş, defalarca valilik ve AFAD yetkililerine başvurmasına rağmen sonuç alamadığını aktardı. Hesabına yatırılan kira yardımını iade etmek ve konteynere geçmek isteğini tüm kurumlara başvurarak dile getirdiğini kaydeden Veysel Sivritaş, dört çocuğu ve eşiyle zor bir yaşam sürdüklerini, ağırlaşan mevsim şartları nedeniyle durumlarının artık dayanılmaz noktaya geldiğini ifade etti.

"Tuvaletten su taşıyor, çamaşır yıkıyor, leğende çocuklarını yıkıyor"

İlkel şartlarda yaşayan Sivritaş ailesi, çadırı kurdukları tarlanın yanındaki mobil tuvaletin musluğundan taşıdıkları su ile çamaşır, bulaşık ve banyo ihtiyacını gideriyor, yemeğini dış alanda pişiriyor ve banyolarını çadırın girişinde leğende yapıyor. Çadırın dışında yaktıkları ateşte su ısıtarak elde çamaşır yıkayan, bulaşık ve banyo suyu ısıtan ev hanımı Bedriye Sivritaş, "Yemekleri de dışarıda yaktığım ateşte pişiriyorum. Ama şiddetli yağmurlar ve soğukla birlikte bu imkânım da kalmadı, hasta olurlar korkusuyla ne çocuklara banyo yaptırabiliyorum, ne de 9 aydır bir şekilde alıştığımız bu düzeni sürdürebiliyorum." dedi.

Aile reisi Veysel Sivritaş, temizlik işçisi olduğunu aktararak "Bazen işe gitmekte zorlanıyorum, özellikle akşamları çadır etrafının tenhalığını fırsat bilen bağımlıların yaşadığımız alanı mesken tutmaları sebebiyle çocuklarım ve eşim için endişe duyuyorum. Son bir aydır her gece ısıtıcı yakarak ailemi soğuktan korumaya çalışıyorum, ancak geçtiğimiz bir hafta boyunca ısıtıcı da çadıra fayda etmedi. Bana yatırılan kira yardımının tek kuruşuna dokunmadım, hemen istendiği an iade etmeye hazır olduğumu her başvurduğum yetkiliye ilettim ama kimse derdime çare bulmadı. Tek isteğim, barınacak bir konteyner ve işe gittiğimde eşim ve çocuklarımın güvende olduğuna dair gönül rahatlığı. Başka bir şey istemiyorum. Halimiz berbat, ne yapacağım, kime başvuracağım bilmiyorum. Çocuklarım sürekli hasta oluyor. Burası artık bataklık oldu, çocuklar laf dinlemiyor, oynamak istiyor, her dışarı çıktıklarında dizlerine kadar çamura batıyorlar. Hasta olurlar diye korkuyoruz. Tuvaletten su çekiyoruz, tam anlamıyla rezil bir durumdayız ve çok çaresiz kaldım. Yetkililerden yardım istiyorum." ifadelerini kullandı.



