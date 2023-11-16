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Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Bakır'ın kontrolünü kaybettiği 02 AV 339 plakalı traktörün silindirinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün silindirinin altında kalan Bekir Bakır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bakır’ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA