600 Ekonomistten Dünyaya Servet Eşitsizliği Uyarısı!

Bugün dünya, tarihin en büyük gelir ve servet adaletsizliklerinden birini yaşıyor. 600’den fazla ekonomist, yayınladıkları ortak bildiride şu gerçeği haykırıyor:

"Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor!"

Bu adaletsizlik sadece gelirde değil; eğitimde, sağlığa erişimde, yaşam hakkı gibi en temel alanlarda da derinleşiyor.

Türkiye’de de tablo farklı değil:

Market fiyatları cep yakıyor, faturalar maaşları aşıyor, kiralar uçuyor.

Bir yanda servetine servet katanlar, diğer yanda ay sonunu getiremeyen milyonlar var.

Bu düzen sürdürülemez!

Ekonomistlerin çağrısı net:

Servet vergisi gibi uygulamalarla gelir dağılımı adil hale getirilmeli, sosyal politikalar güçlendirilmeli, fırsat eşitliği sağlanmalı.

Evet, ne acıdır ki fakir de aynı vergiyi ödüyor, yoksul da…

Bir ekmek alırken de, bir telefon faturası öderken de, bir çocuk bezinde bile herkes aynı KDV’yi ödüyor.

Zengin de ödüyor bu vergiyi, asgari ücretle geçinmeye çalışan da...

Bu da yetmezmiş gibi, dolaylı vergiler Türkiye’de vergi gelirlerinin %65’inden fazlasını oluşturuyor.

Yani devlet, geliri düşük olandan da zengin kadar vergi topluyor.

Bu nasıl bir adalet?

Vergi sisteminin adaletli olması için:

- Artan oranlı gelir ve servet vergisi uygulanmalı,

- Dolaylı vergiler azaltılmalı, temel ihtiyaçlar üzerindeki yük kaldırılmalı,

- Kazanan çok, daha çok ödemeli!

Günümüzde sıkça bahsettiğimiz adalet vergi sisteminde de olmalı.

#ServetEşitsizliği