Gaziantep FK'dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı
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Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı'nın 2'nci birleşimi Başkan Vekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşti. Komisyon raporları okunan gündemdeki 9 madde de kabul edildi.

Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısnın 2'nci birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Başkan Vekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 9 madde görüşüldü. Komisyon raporları okunan gündem maddelerinden 7'si oybirliği ile 2 madde ise oyçokluğuyla kabul edildi.

Açıkgöz, Temmuz ayı meclis toplantısı 1'inci birleşiminin 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı.

Kaynak: İHA