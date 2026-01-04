Gayrimenkul sektöründe sahte ilan ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, yeni bir aşamaya geçiyor. Daha önce araç satışları ile kiralık ve satılık iş yerlerinde uygulanan sistem, 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ilanlarını da kapsayacak.

Doğrulama Nasıl Yapılacak?

EİDS kapsamında ilan platformları ile tapu kayıtları entegre çalışacak. Böylece ilanı verilen taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri sistem üzerinden otomatik olarak doğrulanacak.

Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait taşınmazı seçerek emlakçısını yetkilendirecek. Emlakçılar yalnızca bu yetkiyle ilan verebilecek ve bu ilanlar 'doğrulanmış ilan' ibaresiyle yayınlanacak. Yetkilendirme yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan girişi mümkün olmayacak.

